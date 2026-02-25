У Бразилії жорстоко вбили 82-річну українську черницю УГКЦ

У Бразилії в місті Іваї (штат Парана) невідомий чоловік вдерся до монастиря і жорстоко вбив 82-річну черницю. Цей злочин викликав величезне обурення серед української громади Бразилії і місцевих мешканців, які навіть намагалися вчинити самосуд.

Сестра Надія Гаванська зі згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії УГКЦ, саме годувала курей на подвір’ї монастиря, коли зіткнулася зі зловмисником.

Згідно з поліцейським звітом, копію якого отримало видання Crux, у монастирі саме перебувала фотографка, яка мала знімати одну із подій. Вона побачила чоловіка невдовзі після вчинення злочину. Той заявив їй, що працює тут, проте жінка зауважила, що він поводиться збуджено, а на його одязі є сліди крові. Злочинець сказав фотографці, що побачив сестру Гаванську, яка лежить на землі.

Жінка запідозрила недобре і таємно записала чоловіка на відео. Вона також викликала швидку допомогу і поліцію, якій передала запис. Підозрюваний уже був відомий правоохоронцям через попередні злочини, тому його швидко ідентифікували і знайшли. Коли поліцейські прибули до його будинку, він намагався втекти та чинив опір, але його затримали. Чоловік зізнався у скоєному.

На фотографії, опублікованій у соцмережах місцевою радіостанцією Copas Verdes, видно 33-річного підозрюваного в поліцейському фургоні зі слідами фізичної сутички. «Його доставили до відділку цивільної поліції штату Парана, де він підтвердив свої початкові свідчення. Під час допиту він повідомив, що всю ніч вживав крек [дешева кристалічна форма кокаїну, призначена для куріння] і алкоголь. Він також стверджував, що чув “голоси”, які наказували йому вбити когось, що й спонукало його перелізти через стіну монастиря з наміром позбавити життя людину», — сказано у звіті поліції. Чоловік розповів поліції, що жертва побачила його і запитала, що він тут робить. Він відповів, що працює в монастирі, але вона йому не повірила. «Зловмисник заявив, що штовхнув її, після чого вона впала на землю і почала кричати. Він зізнався, що запхав пальці правої руки в рот жертві, що призвело до асфіксії (удушення)», — зазначено в заяві. Підозрюваний заперечив, що бив черницю по голові, але припустив, що травми могли з’явитися внаслідок падіння. Він також заперечив вчинення сексуального насильства і намір пограбувати монастир.

Поліція знайшла мертве тіло сестри Гаванської на землі. Вона була частково роздягнена, з явними ознаками фізичного насильства. Гіпотеза про сексуальний злочин буде перевірена під час розтину і подальшого слідства. Чоловіку висунули звинувачення у вбивстві за обтяжливих обставин (нікчемний мотив, удушення і використання засобів, що перешкоджали самозахисту жертви), а також у спротиві поліції. Коли затриманого перевозили з відділку військової поліції Іваї до цивільної поліції в сусідньому місті Імбітува, перед будівлею зібралися місцеві мешканці, які намагалися вчинити над ним самосуд.

На відео в соцмережах зафіксовано, як десятки людей чекають на виїзд поліцейського авто, вигукуючи образи та погрози. «Виходь, ґвалтівнику стареньких!» — кричав один із чоловіків. Поліції вдалося оминути натовп і доправити чоловіка до відділку. Згодом його взяли під варту. «Я був шокований новиною про смерть сестри Надії. Ми саме готувалися відвідати семінарію отців Василіян разом із єпископами з України та інших країн», — розповів владика Мирон Мазур, єпископ єпархії Непорочного Зачаття в Прудентополісі.



«Розділяємо біль і смуток українців у Бразилії та молимося за упокій душі с. Надії, — написав у себе в Фейсбуку владика Богдан Дзюрах, секретар Синоду єпископів УГКЦ. — Коли ми вчора вибиралися відвідати монастирі Отців Василіян та Сестер Служебниць в Іваї, штат Парана в Бразилії, не думали, що замість радості від жаданої зустрічі нас очікуватимуть потрясіння і смуток, спричинені трагічною загибеллю с. Надії Гаванської СНДМ. Злочинець відібрав життя 82-річної монахині, залишивши в серці української громади невимовний біль. Господи, переміни цей біль і смуток нашої церковної спільноти у Бразилії світлом пасхальної надії, даруй розраду сестрам служебницям та прийми у Свої вічні життєдайні обійми Твою вірну слугиню інокиню Надію!

Вічная їй памʼять! Зі Святими упокой!»

