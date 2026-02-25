Вступай у лави НГУ: тебе чекає бригада “Буревій”

1-ша Президентська бригада оперативного призначення НГУ «Буревій» (в/ч 3027) — елітний штурмовий підрозділ «Гвардії наступу». Сформована на базі сучасного озброєння, бригада брала участь в обороні Києва, боях під Лисичанськом, Сєвєродонецьком, Бахмутом, на Куп’янському напрямку та в Серебрянському лісі.

Перша Президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка НГУ «Буревій», в/ч 3027.

