Після терактів МВС та СБУ заявили про потребу регулювати Telegram

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та заступник голови СБУ Іван Рудницький виступають за врегулювання роботи Telegram на тлі терактів, які сталися в Україні. Про це вони сказали 23 лютого на брифінгу, повідомляє Радіо Свобода.

За словами очільника МВС, найчастіше для вербування виконавців скоєння диверсій та терактів використовується Telegram.

“У відсотковому значенні, думаю, щонайменше половина випадків. Щодо використання телеграму – це питання не тільки до МВС чи Служби безпеки України. Це питання, на яке має дати відповідь суспільство в тому числі. Якщо це стосується основ безпеки… здорового глузду і захисту… будь-що заборонене заборонити неможливо. Обмежити і забезпечити роботу, за якою ми можемо зменшити кількість таких злочинів, саме терористичних злочинів, – мабуть, про це треба говорити”, – розповів Клименко.

