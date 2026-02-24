fbpx
Надзвичайні події та кримінальна хроніка

На Львівщині прокурор збив двох дітей на пішохідному переході: одна дитина загинула, інша – в лікарні

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до На Львівщині прокурор збив двох дітей на пішохідному переході: одна дитина загинула, інша – в лікарні

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про жахливе ДТП.

На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одна − госпіталізована.

За кермом транспортного засобу перебував прокурор однієї з окружних прокуратур Львівської області. Його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

ДТП сталася у темну пору доби, водій повертався додому з роботи. Він пройшов освідування, ознак алкогольного сп’яніння не виявлено. Усі обставини події наразі встановлюються.

Читайте також:  На Львівщині знайшли мертвою зниклу 13-річну школярку

Офіс Генерального прокурора та я особисто висловлюємо щирі співчуття родині. Жодні слова не здатні зменшити біль батьків, які втратили доньку. Особливо боляче усвідомлювати, що батько дитини сьогодні захищає Україну на фронті.

Ми забезпечимо повне, неупереджене і максимально об’єктивне розслідування. Його здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Читайте також:  Ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink. СБУ застерігає: за це передбачена кримінальна відповідальність

Я беру це провадження під особистий контроль. Зобов’язані забезпечити справедливість.

Ще раз висловлюю глибокі співчуття родині загиблої дитини.

Переглядів: 9

Читайте також: