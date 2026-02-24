В Одесі зникла 10 – річна дівчинка: рідні благають про допомогу

Одеським районним управлінням поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 10-річної Марії Мимоход, яка сьогодні, 24 лютого, пішла до ліцею в Київському районі Одеси та зникла, так і не зʼявившись у навчальному закладі.

Прикмети: зріст приблизно 154 см, худорлявої статури, блакитні очі, довге темно-русяве волосся, заплетене в косичку.

Особлива прикмета: дівчинка має родимку на підборідді.

Була одягнена: у світлі штани з фіолетовим відтінком, фіолетову куртку. При собі мала біло-чорний рюкзак. Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування дитини, просимо повідомити до ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779 49 62 або на спецлінії 102 чи 112.