В ДТП загинули військовослужбовці з Прикарпаття

23 лютого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули жителі Івано-Франкового, військовослужбовці Міжнародного центру миротворчості та безпеки — Богдан Михайлович Сапило та Лілія Профирівна Смик.

Невимовне горе для родин Богдана та Лілії, для близьких, друзів і всієї громади…

Богдан любив життя і людей, завжди поспішав на допомогу. Найбільшою цінністю для нього була сім’я — дружина та діти. Закінчив художнє училище ім.Й.Станька, у мирному житті працював столярем-різьбярем. У грудні 2023 року став до лав Збройних Сил України.

У Богдана залишилися дружина Юля, син Віталій, донька Яна, батько Михайло та сестра Оксана з сім’єю.

Лілія Смик була щирою, доброю, виваженою людиною, турботливою дочкою, мамою, бабусею. Понад 30 років присвятила військовій службі, сумлінно виконуючи свій обов’язок. Безмежно любила свою родину і жила заради неї.

У Лілії залишилися мама Софія, чоловік Михайло, донька Марта, син Ярослав, зять Роман, онуки Макарій та Устим, сестри Оксана й Ольга з сімʼями.

Чин похорону відбудеться завтра, 25 лютого, о 12:00 год.

Прощання з Богданом відбудеться в рідному домі за адресою: вул. Стефаника, 17.

Прощання з Лілією — за адресою: вул. Щаслива, 11 (колишня Терешкова).

Після прощання похоронні кортежі під супроводом оркестру попрямують до храмів. Чин похорону Богдана відбудеться у храмі Вознесіння Господнього, Лілії — у храмі святого рівноапостольного князя Володимира.

Опісля похоронні процесії спільною ходою вирушать до кладовища, щоб провести наших захисників до місця вічного спочинку.

Просимо громаду гідно провести Богдана та Лілію в останню дорогу.

Івано-Франківська селищна рада висловлює щирі співчуття головному бухгалтеру фінансового управління Юлії Сапило з приводу трагічної загибелі чоловіка, а також родині Лілії Смик.

Світла пам’ять нашим захисникам.

Пам’ять про них назавжди житиме в наших серцях.