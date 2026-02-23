У Національній академії Служби безпеки України триває вступна кампанія для курсантів

Набір здійснюється за такими напрямками:

К1 «Державна безпека» – підготовка у сфері контррозвідки та правового забезпечення державної безпеки.

К3 «Національна безпека» – кібербезпека, протидія кібератакам і захист держави у цифровому середовищі.

В11 «Філологія» – професійна лінгвістична освіта: англійська та одна з 11 іноземних мов для роботи у сфері державної безпеки.

Вступати можуть як хлопці, так і дівчата.

Ті, хто пройдуть відбір, отримають якісну освіту, посилену фізичну та бойову підготовку, практику в підрозділах СБУ, сильну викладацьку команду, військові вишколи, спортивні змагання та насичене курсантське життя.

Після випуску курсанти проходять військову службу в СБУ: протидіють ворожим спецслужбам, зупиняють інформаційні та кібератаки, беруть участь у спеціальних і бойових операціях, зміцнюючи безпеку та незалежність України.

До 1 березня 2026 року подавайте заяву до регіонального управління СБУ у своїй області або надсилайте скан заяви на e-mail Академії СБУ: na_f1@ssu.gov.ua

Зразок заяви: https://nasbu.edu.ua/uploads/p_67_64188615.pdf

Будьте серед тих, хто працює на безпеку України!