Роберт Фіцо: Словаччина зупиняє екстрені поставки електроенергії Україні (ВІДЕО)

Словаччина з 23 лютого припиняє аварійні постачання електроенергії до України.

Про це заявив прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

Від сьогодні діє правило: якщо українська сторона звернеться до Словаччини з проханням про допомогу у стабілізації української енергомережі, такої допомоги вона не отримає, – заявив Фіцо.



Прем’єр додав, що “це перший взаємний крок, на який словацький уряд має право без порушення будь-яких міжнародних правил і зобов’язань”.

Якщо українська сторона продовжить завдавати шкоди інтересам Словаччини у сфері постачання стратегічної сировини, словацький уряд перегляне також свої дотеперішні конструктивні позиції щодо членства України в Європейському Союзі та підготує подальші заходи, – зауважив посадовець.

Йдеться про відновлення постачання нафти до Словаччини через гілку нафтопроводу Дружба, що постраждала від російського удару по Бродах 27 січня 2026 року.

Фіцо також заявив, що президент України Володимир Зеленський припинив потік газу до Словаччини, “завдавши збитків у розмірі €500 млн на рік”.

За словами глави словацького уряду, у січні 2026 року обсяги аварійних постачань, необхідних для стабілізації української енергетичної мережі, у два рази перевищили показники за весь 2025 рік.

Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що якщо в понеділок, 23 лютого, Україна не відновить постачання нафти до Словаччини, країна у відповідь припинить постачання електроенергії українській стороні.

Лідер Угорщини Віктор Орбан також пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом «Дружба».



“Угорщина продовжить постачати електроенергію до України, аби не ускладнювати становище угорської громади на Закарпатті”- заявив глава МЗС країни Петер Сіярто у неділю, 22 лютого.





