Угорщина продовжить постачати електроенергію Україні задля “уникнення ускладнень для угорської громади на Закарпатті” (ВІДЕО)

Угорщина продовжить постачати електроенергію до України, аби не ускладнювати становище угорської громади на Закарпатті. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто у неділю, 22 лютого.

Будапешт не планує негайно припиняти постачання електроенергії.

“Ми повинні бути особливо обережними у цьому питанні, оскільки по той бік кордону живуть угорці. Тоді як зупинка експорту електроенергії, що вплине насамперед на Закарпаття, спричинить особливі проблеми, виклики та страждання для тих сімей”, – зазначив міністр.

Водночас Сяірто підтвердив, що Угорщина на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 23 лютого заблокує ухвалення 20-го пакета санкцій проти РФ.

Відповідна позиція уряду зберігатиметься, допоки Київ не відновить транзит нафти Дружбою.

Нагадаємо вам, що вчора лідер Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом «Дружба».

Також вчора прем’єр Словаччини Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України і встановив “дедлайн” для Володимира Зеленського.