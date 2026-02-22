Росія завдала ракетного удару по американському бізнесу в Україні

Глава МЗС України Андрій Сибіга: “Росія завдала удару по ще одному американському бізнесу в Україні – цивільному виробничому підприємству компанії “Монделіс” у Тростянці – одній з перших великих інвестицій США в незалежну економіку України.

Ракета влучила в один з виробничих корпусів. На щастя, обійшлося без жертв.

Це не військова ціль, а завод, який працює з 1990-х років, виробляючи всесвітньо відомі бренди, працевлаштовуючи українців, роблячи внесок у нашу та американську економіку.

Коли російські ракети влучають у такі об’єкти, вони націлені не лише на Україну. Вони націлені на американські бізнес-інтереси в Європі.

Москва не може говорити про економічний діалог зі Сполученими Штатами, атакуючи американські виробничі потужності.

Атаки на мирну промисловість – це не війна, а цілеспрямований економічний терор. За цим має слідувати відповідальність”.