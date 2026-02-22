fbpx
Під час теракту у Львові загинула поліцейська Вікторія Шпилька (ФОТО)

Сьогодні, 22 лютого, під час нічного теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Про це інформує Патрульна поліція Львівської області.

Дівчина з Волині, яка згодом разом із батьками переїхала до Херсона. Закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції. Спершу Херсонщина, з 2023 року Львівщина.

Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру, яка вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку.

Восени минулого року вона одружилася. Її чоловік також патрульний, вони разом служили, мріяли, разом будували своє майбутнє.

“Сьогодні це майбутнє обірване. Й за сухими рядками невимовний біль батьків, коханого, друзів, колег. Невідповіді на повідомлення. Неповернення додому. Немає слів, які могли б це вгамувати.

Ми пам’ятаємо! Ми не пробачимо.

Світла пам’ять Вікторії. Співчуття рідним, друзям і всім, хто знав її.” – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 лютого о 00:30 на номер «102» надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська і постраждали 25 людей. Підривницю, яка діяла на замовлення спецслужб рф затримали.

