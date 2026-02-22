Нічний теракт у Львові: подробиці трагедії і гучне затримання підривниці (ВІДЕО, ФОТО)

Нацполіція затримала жінку, яка влаштувала теракт у Львові, внаслідок чого загинула поліцейська та постраждали ще 25 людей.

Відео з камер спостереження дозволили швидко відпрацювати маршрут руху підривниці та зафіксувати сам момент закладення вибухового пристрою. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко після отримання перших результатів розслідування теракту у Львові.

Нагадаємо, подія сталася сьогодні близько 00:30 у центральній частині Львова.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про нібито проникнення невідомих осіб до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий наряд, пролунав ще один.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська. Ще 25 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 11 госпіталізовані, зокрема шестеро правоохоронців перебувають у тяжкому стані.

До розкриття злочину були залучені оперативники та слідчі львівської поліції, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби. Правоохоронці негайно розгорнули масштабну спецоперацію.

У результаті спільних оперативних заходів поліцейські разом із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону протягом кількох годин встановили місцезнаходження та затримали зловмисницю в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.

Нею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області. За вказівкою так званого «куратора» спецслужб рф жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Служба безпеки України за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, що призвів до загибелі людини, та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція найтяжчої статті передбачає довічне позбавлення волі.