«Якщо впаде Україна – Прага може бути ціллю»: у столиці Чехії встановили інсталяцію до 4-х роковин війни

Сьогодні на площі Кінських у Празі та ще у 16 містах Чехії встановили макети російських дронів Шахед.

Поруч із дроном – стенд із написом: «Якщо впаде Україна – Прага може бути ціллю». На стенді пояснюють, що такі безпілотники можуть нести десятки кілограмів вибухівки й долати сотні кілометрів.

Меседж простий: війна – це не “десь далеко”. Безпека Європи напряму залежить від того, чим вона завершиться.

На стенді також є посилання на ініціативу «Dárek pro Putina» для збору коштів на підтримку України.