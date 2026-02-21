Скільки разів забороняли українську мову?

Коли питають: «Та хто ж вам ту мову забороняв?» — хочеться не відповідати, а відкривати архіви.
Українську мову забороняли не один і не два рази. Дослідники нараховують понад 130 офіційних обмежень, указів і циркулярів, спрямованих проти української мови, освіти й друку.
Ось лише найвідоміші з них
1720 рік — указ Петро I Заборонено друкувати книги українською мовою (крім церковних, і то — “щоб не було різниці з московськими”).
1769 рік — рішення Святійший синод Російської православної церкви Заборона українських букварів. Освіта має бути тільки “общерусская”.
1863 рік — Валуєвський циркуляр Міністр внутрішніх справ Петро Валуєв заявляє:
«Никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может».
Заборонено друк духовної та освітньої літератури українською.
1876 рік — Емський указ Олександр II Заборонено:
друк книжок
ввезення українських видань з-за кордону
театральні вистави навіть
тексти до нот українською мовою
Фактично — повна заборона публічного життя мови.
1881–1884 роки Заборона українських театральних вистав, обмеження освіти.
1930-ті роки — період сталінських репресій Масові розстріли української інтелігенції. Ліквідація політики українізації. Знищення покоління, яке ми сьогодні називаємо “Розстріляним відродженням”.
1970–1980-ті роки Тиск на українську мову в освіті, науці, армії. Русифікація міст.
І навіть у XXI столітті, під час окупацій, українську мову знову намагалися витіснити з освіти й публічного простору.
То скільки разів?
Якщо рахувати тільки найгучніші імперські акти — десятки.
Якщо врахувати всі обмеження — понад 130. Українську мову забороняли системно — указами, циркулярами, цензурою, тиском, висміюванням. І вона вистояла.
Бо мову не можна заборонити там, де вона живе — у пісні, у молитві, у маминій колисковій.