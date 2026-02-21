Прем’єр Словаччини Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України і встановив “дедлайн”

Роберт Фіцо погрожує припинити аварійне постачання електроенергії до України. Це станеться, якщо Україна не відновить транзит нафти до Словаччини.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поставив ультиматум – якщо Україна не відновить транзит нафти в понеділок, він звернеться до словацьких компаній із проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України.

“ЯКЩО В ПОНЕДІЛОК УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ НЕ ВІДНОВЛЮЄ ПОСТАВКУ НАФТИ СЛОВАКІЇ, ТОЙ ЖЕ ДЕНЬ ПОПРОШУ ВИКОНАНІ СЛОВАЦЬКІ КОМПАНІЇ ЗУПИНИТИ ПОСТАВКУ УКРАЇНІ АВАРІЙНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

З початку війни Словакія допомагає Україні. На нашій території проживає близько 180 тисяч українців, надаємо гуманітарну допомогу, організовуємо спільні перемовини урядів. Ми робимо для України значно більше, ніж деякі інші країни.

Український президент не хоче розуміти наш мирний підхід і за те, що не підтримуємо війну, він ставиться до Словаччини злосно. Спочатку зупинив потоки газу до Словакії і завдав нам шкоди на 500 мільйонів євро на рік. Тепер він зупинив потоки нафти, завдаючи нам більшої шкоди та логістичних труднощів.

Якщо Захід не проти підірвати газопровід Nordstream, Словакія не може сприймати українські відносини як квиток в один бік, зручний тільки для України. Словакія – горда і суверенна країна, а я гордий і суверенітет словак. Якщо постачання нафти до Словакію в понеділок не буде відновлено, я попрошу СЕПС, державний а.с. припинити аварійні постачання електроенергії в Україну. Лише у січні 2026 року ці аварійні запаси знадобилися для стабілізації української енергомережі в 2 рази більше, ніж за весь 2025

За недопустиму поведінку президента Зеленського щодо Словаччини як країни ворога, вважаю абсолютно правильним, що відмовився включити Словаччину в останній військовий кредит для України на суму 90 млрд. Євро” – написав прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

