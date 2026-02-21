Орбан оголошує енергетичну війну Україні

Лідер Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом «Дружба».

Він зробив цю заяву під час зустрічі з активістами партії «Фідес» у місті Бекешчаба. Орбан стверджує, що перебої з постачанням нафти нібито пов’язані з Україною, хоча нафтопровід був пошкоджений росіянами.

За словами угорського прем’єра, метою України нібито є створення економічної кризи та енергетичної надзвичайної ситуації в Угорщині, а також вплив на результати виборів.

«Значна частина електроенергії надходить в Україну з Угорщини. Якщо ми це зупинимо, можуть статися погані речі», — заявив Орбан.

Він також додав, що Угорщина, за його словами, «точно знає, як впоратися з такою ситуацією», і пригрозив жорсткою відповіддю.