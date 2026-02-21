До уваги громадян, які планують перетин державного кордону на Львівщині

Станом на 19:00 зафіксовано накопичення транспортних засобів на виїзд з України у двох пунктах пропуску:
«Краківець» – 70 легкових автомобілів
«Шегині» – 10 легкових автомобілів
В інших пунктах пропуску Львівщини черг на виїзд немає.
На в’їзд в Україну накопичення транспортних засобів не зафіксовано.
Ситуація з автобусами
На виїзд з України очікують:
«Краківець» – 3 автобуси
«Шегині» – 9 автобусів
На в’їзд в Україну черги з автобусів відсутні.
Важливо знати
Для автобусних перевезень діє електронна система «Черга», у межах якої перевізники самостійно обирають час перетину кордону.
Водночас у пункті пропуску «Шегині система слотування наразі не запроваджена. Це створює додаткове навантаження, оскільки автобуси прибувають без фіксованого часу оформлення.
Рекомендуємо заздалегідь уточнювати маршрут та час перетину кордону у перевізника.
Просимо врахувати актуальну інформацію при плануванні поїздки та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.