До уваги громадян, які планують перетин державного кордону на Львівщині

Станом на 19:00 зафіксовано накопичення транспортних засобів на виїзд з України у двох пунктах пропуску:

«Краківець» – 70 легкових автомобілів

«Шегині» – 10 легкових автомобілів

В інших пунктах пропуску Львівщини черг на виїзд немає.

На в’їзд в Україну накопичення транспортних засобів не зафіксовано.

Ситуація з автобусами

На виїзд з України очікують:

«Краківець» – 3 автобуси

«Шегині» – 9 автобусів

На в’їзд в Україну черги з автобусів відсутні.

Важливо знати

Для автобусних перевезень діє електронна система «Черга», у межах якої перевізники самостійно обирають час перетину кордону.

Водночас у пункті пропуску «Шегині система слотування наразі не запроваджена. Це створює додаткове навантаження, оскільки автобуси прибувають без фіксованого часу оформлення.

Рекомендуємо заздалегідь уточнювати маршрут та час перетину кордону у перевізника.

Просимо врахувати актуальну інформацію при плануванні поїздки та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.