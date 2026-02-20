Віктор Орбан: “Київ прагне дестабілізувати ситуацію в Угорщині та встановити “проукраїнський уряд”” (ВІДЕО)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан представив передвиборчий ролик із критикою України, стверджуючи, що вона нібито втручається у внутрішню політику Угорщини через фінансову підтримку опозиції. Ролик він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х у п’ятницю, 20 лютого.

У відеоматеріалі показано кадри за участю президента України Володимира Зеленського. За кадром звучить голос прем’єр-міністра Угорщини Орбана, який заявляє, що Україна прагне дестабілізувати ситуацію в країні та встановити “проукраїнський уряд”. Він також звинувачує Київ у фінансуванні опозиційної партії Tisza та застосуванні політичного тиску, включаючи блокаду постачання нафти через трубопровід “Дружба”.

Зазначимо, що проведення парламентських виборів в Угорщині заплановано на 12 квітня 2026 року. Згідно з останніми даними опитувань, партія Орбана поступається опозиційній партії Tisza за популярністю серед виборців.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що через проблеми з транзитом нафтопроводом Дружба країні доведеться використовувати стратегічні запаси, та звинуватив у цьому Україну.