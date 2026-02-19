В Чехії збирають гроші на протези для українського військового

У Чехії стартував благодійний збір на протезування українського військового Артема, який у листопаді втратив обидві руки внаслідок вибуху мінометного снаряда. Ініціативу організував чеський проєкт Dárek pro Putina спільно з Team4Ukraine / «Команда Для України».

Про це інформує gromada.cz

Організатори закликають усіх небайдужих долучитися до збору коштів через офіційний сайт кампанії. Вони наголошують, що навіть невеликий внесок допомагає наблизити Артема до відновлення.

Заклик про допомогу з’явився у соцмережах із гаслом: «Будь ласка, допоможіть нам придбати Артему нові руки». Долучитися до збору можна за посиланням.

Планується, що Артем проходитиме протезування в клініці Superhumans Center у Львові. Це спеціалізований медичний центр, який займається реабілітацією та протезуванням поранених військових і цивільних, постраждалих від війни.

Організатори підкреслюють, що сучасні протези – це шанс для Артема відновити самостійність, повернутися до активного життя та знову мати можливість обійняти свою дружину.

Історія Артема – це нагадування про ціну війни та про те, що за цифрами і статистикою стоять реальні люди. Благодійники сподіваються, що завдяки підтримці суспільства захисник зможе знову вести максимально незалежне життя.