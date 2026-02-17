Термінали Starlink відтепер можна верифікувати у всіх відділеннях Нової пошти й Укрпошти, – Мінцифри

Як додати свій Starlink до Whitelist
Підготуйте дані термінала — номер облікового запису користувача на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID.
Візьміть документи – паспорт та РНОКПП.
Завітайте до найближчого відділення пошти або ЦНАПу.
Подайте заяву та очікуйте на результат.
У середньому заява опрацьовується протягом 48 годин, але можуть бути незначні затримки через великий попит на послугу.
Читайте також: Ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink. СБУ застерігає: за це передбачена кримінальна відповідальність
Верифікація Starlink – це ваш внесок у безпеку цифрового простору України. Кілька хвилин на реєстрацію, щоб не мати жодних проблем зі зв’язком у майбутньому!