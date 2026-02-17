Нові умови контракту у ЗСУ: перевести на іншу посаду, зокрема в інший підрозділ, можуть лише за вашою згодою

Міноборони роз’яснює: ключові зміни у проходженні служби, запроваджені Указом Президента №108/2026.

Підписали контракт – щонайменше 6 місяців служите на обраній посаді. Перевести на іншу посаду, зокрема в інший підрозділ, можуть лише за вашою згодою.

Скорочені строки присвоєння чергових звань у воєнний час – 1 рік для молодшого та старшого сержантського складу, молодших офіцерів; 2 роки – для вищого сержантського складу і старших офіцерів.

Чергові звання у скорочені строки присвоюються військовим, які служать у бойових частинах, або не менше 3 місяців виконували в них бойові завдання, або під час таких завдань отримали поранення і хвороби.

Для небойових частин – довші строки вислуги років.

Під час воєнного стану добровольці віком від 60 років можуть підписати контракт із ЗСУ на 1 рік.