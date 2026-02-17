Затримали терориста, який на замовлення спецслужб рф підірвав автомобіль в Одесі

Служба безпеки та Національна поліція протягом доби затримали агента рф, який вчинив теракт в Одесі вранці 16 лютого цього року.

За матеріалами справи, зловмисник виготовив саморобну бомбу та заклав її під днище позашляховика, що був припаркований біля під’їзду багатоквартирного будинку.

Унаслідок підриву ушкодження отримав власник транспортного засобу, який перебував неподалік.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займався завербований ворогом 33-річний безробітний, який потрапив у поле зору рашистів під час пошуку «легких заробітків» у Телеграм-каналах.

Після вербування агент отримав від куратора з рф детальну інструкцію на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) із підручних засобів.

Комплектуючі для бомби фігурант придбав у господарських магазинах. Далі зробив з них вибухівку, яку спорядив мобільним телефоном для дистанційного підриву.

Згодом агент провів дорозвідку на місці запланованого теракту, заклав СВП під авто і встановив поруч замаскований смартфон. За його допомогою окупанти відстежували ситуацію навколо «цілі» та здійснили дистанційний підрив.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено компоненти для виготовлення СВП та смартфони, з яких він контактував з російським куратором.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.