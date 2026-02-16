У Чехії знову дискусія про статус українців: SPD виступає проти спеціальних дозволів на проживання у 2026 році

Політична партія Freedom and Direct Democracy (SPD) заявляє , що голосуватиме проти урядової пропозиції, яка дозволяє українцям під тимчасовим захистом подавати заявки на спеціальні довгострокові дозволи на проживання.

Лідер партії Томіо Окамуранаголосив:

«Жоден іноземець не повинен мати преференційних умов для отримання довгострокового проживання».

Що це означає на практиці? Згідно з чинними правилами Міністерства внутрішніх справ, щоб отримати спеціальний довгостроковий статус, потрібно:

прожити в Чехії під тимчасовим захистом щонайменше 2 роки або

мати річний дохід понад 440 000 крон. У 2025 році близько 80 000 українців подали заявки на цей тип дозволу, але схвалено було трохи більше 16 000.

І тут виникає питання: чи це «пільга», чи шанс для тих, хто вже кілька років працює, платить податки і будує життя в Чехії?

Дискусія триває. Частина політиків наполягає на «однакових правилах для всіх». Інші вважають, що українці, які інтегрувалися і працюють, заслуговують на більш стабільний статус.

оки що правила залишаються чинними. Але тема точно не зникне з політичного порядку денного.