У США жорстко вбили 21-річну біженку з України

За словами брата Катерини Михайла, 25-річний американець Калеб Гайден Фосно приїхав з Огайо до будинку Катерини в Північній Кароліні та увірвався всередину, погрожуючи вогнепальною зброєю.

У квартирі були Катерина, її молодші брати та сестри та новий хлопець. Зловмисник розбудив дівчину і застрелив її просто у ліжку, а також убив її хлопця.

Після цього він втік, але незабаром був затриманий і звинувачений у двох вбивствах першого ступеня. Катерина Товмаш проживала у США близько двох років, переїхавши після початку повномасштабної війни з Білої Церкви Київської област.