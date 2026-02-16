Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу “Дружба” через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що його країна та Словаччина спільно боролися за те, щоб обидві країни могли купувати дешеву нафту з Росії через нафтопровід “Дружба”.

“Це звільнення від санкцій також передбачає, що якщо транспортування нафтопроводом стане неможливим, ми зможемо отримувати російську нафту морем”, — заявив угорський міністр закордонних справ, який стверджує, що українці не відновлюють постачання нафти нафтопроводом “Дружба” з політичних міркувань.