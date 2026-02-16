На Київщині ліквідовано злочинну групу, яка під прикриттям реабілітаційного центру утримувала людей у рабстві

Оперативники Департаменту міграційної поліції спільно з підрозділами ГУНП у Київській області знешкодили угруповання, яке насильно утримувало 58 громадян.

Організував кримінальну схему керівник громадської організації, залучивши співзасновника цієї ж ГО як свою «праву руку», ще трьох осіб, які виконували функції наглядачів-охоронців, а також ще дев’ятьох людей.

Потерпілих били, залякували, ізолювали від зовнішнього світу, вводили сильнодіючі препарати та примушували до тяжкої фізичної праці. Дохід фігурантів від експлуатації людей становив близько мільйона гривень на місяць.

Під час спецоперації врятовано 16 осіб, серед яких неповнолітній. Усім надається необхідна допомога.

Організатору та спільникам уже повідомлено про підозру за фактами торгівлі людьми та катування.

Жодні псевдосоціальні проєкти не стануть прикриттям для злочинів проти людини. Реагуємо жорстко і системно. Винні мають понести покарання.