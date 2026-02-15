Поліція Львівщини встановлює обставини подвійного вбивства та самогубства

Сьогодні, 15 лютого, близько 21:25 до поліції надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району.
На місці події правоохоронці виявили тіла трьох осіб — 42-річного місцевого жителя та його двох дітей віком 13 і 15 років, без ознак життя.
Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям.
На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти та інші служби.
За фактом розпочато кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.