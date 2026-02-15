Затримання Германа Галущенка у справі «Мідас»: НАБУ готує підозру ексміністру енергетики

Колишнього міністра енергетики України Герман Галущенко затримали під час перетину державного кордону в межах кримінального провадження, відомого як справа «Мідас».

Колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка зняли з нічного поїзда Київ-Варшава, яким він намагався виїхати з України. Він хотів перетнути кордон як багатодітний батько.

Факт затримання підтвердили у Спеціалізована антикорупційна прокуратура. За інформацією відомства, детективи Національне антикорупційне бюро України провели затримання ексміністра в рамках санкціонованих слідчих дій.

«Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи “Мідас”. Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом», — йдеться в офіційному повідомленні САП.

Раніше сам Герман Галущенко заявляв, що у справі «Мідас» проходить як свідок. Водночас, за даними джерел, після завершення невідкладних процесуальних дій йому планують вручити підозру.

Наразі правоохоронні органи не розкривають деталей можливих епізодів, які стали підставою для затримання. Також не повідомляється про статті Кримінального кодексу, за якими може бути оголошена підозра.

Згідно з процедурою, після вручення підозри суд має визначити запобіжний захід для ексміністра. Очікується, що найближчим часом антикорупційні органи оприлюднять більше інформації про перебіг розслідування.

Справа «Мідас» є одним із резонансних проваджень, що стосуються енергетичного сектору. Розвиток подій навколо затримання Галущенка може мати значний політичний та правовий резонанс, з огляду на його попередню посаду та роль у формуванні енергетичної політики країни.

Нагадаємо вам, що детективи НАБУ підозрюють бізнесмена Тимура Міндіча у створенні злочинної організації, “відмиванні” коштів, отриманих злочинним шляхом. Після оприлюднення в листопаді аудіозаписів розмов учасників схеми масштабного розкрадання коштів у АТ “Енергоатом” парламент проголосував за відставку тодішнього міністра юстиції Галущенка, який перед цим займав посаду міністра енергетики. За його звільнення проголосували 323 народні депутати України.