Віктор Орбан: “Не росія, а ЄС є реальною загрозою для Угорщини” (ВІДЕО)

Віктор Орбан відкинув переконання багатьох європейських лідерів, що російський диктатор Володимир Путін становить загрозу безпеці Європи.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час свого програмного виступу в суботу зробив низку скандальних заяв, спрямованих проти Європейського Союзу. Про це повідомляє CNN.

Справжня загроза, з якою стикається Угорщина, полягає не в Росії, а в Європейському Союзі , заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан у своєму виступі перед прихильниками в суботу, оскільки його націоналістична партія посилює антиєвропейську кампанію напередодні національних виборів.

Лише за вісім тижнів до голосування 12 квітня Орбан та його партія «Фідес» стикаються з найсерйознішим викликом з моменту повернення лідера правого популізму до влади у 2010 році.

Більшість незалежних опитувань показують, що «Фідес» відстає від правоцентристської партії «Тиса» та її лідера Петера Мад’яра, навіть попри те, що Орбан проводив кампанію, виходячи з необґрунтованої передумовленості, що ЄС відправить угорців на смерть у сусідній Україні, якщо його партія програє.

У своїй промові в суботу Орбан порівняв ЄС з репресивним радянським режимом, який домінував в Угорщині понад 40 років минулого століття, і відкинув переконання багатьох європейських лідерів, що президент Росії Володимир Путін становить загрозу безпеці континенту.

«Ми повинні звикнути до думки, що ті, хто любить свободу, повинні боятися не Сходу, а Брюсселя», – сказав він, маючи на увазі фактичну столицю ЄС у Бельгії.

«Насіювання страху щодо Путіна є примітивним і несерйозним. Брюссель, однак, є відчутною реальністю та джерелом неминучої небезпеки», – сказав він. «Це гірка правда, і ми її не потерпимо».

Орбан був рішучим противником військової та фінансової допомоги Києву з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії майже чотири роки тому та підтримував тісні відносини з Москвою, водночас займаючи войовничу позицію щодо партнерів Угорщини по ЄС та НАТО, яких він зображує як підбурювачів війни.

У грудні він заявив, що «незрозуміло, хто на кого напав», коли десятки тисяч російських військових перетнули кордони України в лютому 2022 року.

Уряд Угорщини вже давно має суперечності з ЄС, який заморозив мільярди євро фінансування Будапешта через побоювання, що Орбан ліквідував демократичні інституції, підірвав незалежність судової влади та контролював поширену корупцію серед посадовців. У свою чергу, Орбан дедалі частіше виступав втручаючись у процес прийняття рішень ЄС, регулярно погрожуючи накласти вето на ключові політики, такі як надання фінансової підтримки Україні.

З наближенням виборів він дедалі частіше зображує партію Тіси як маріонетку, створену ЄС для повалення його уряду та обслуговування іноземних інтересів, що Тіса рішуче заперечує. Лідер партії Мадяр пообіцяв відновити напружені відносини Угорщини з її західними союзниками, відродити застійну економіку та повернути країну на більш демократичний шлях.

Орбан похвалив Трампа



У суботу Орбан звинуватив транснаціональні корпорації, такі як банки та енергетичні компанії, у наживанні на війні в Україні та змові з його політичною опозицією з метою перемоги над ним на виборах.

«Кришталево очевидно, що в Угорщині нафтовий бізнес, банківський світ та брюссельська еліта готуються до формування уряду», – сказав він. «Їм потрібен хтось в Угорщині, хто ніколи не відмовить вимогам Брюсселя».

Якщо його партія отримає п’яту більшість поспіль на виборах, Орбан пообіцяв продовжувати свою мету позбавити Угорщину утворень, які, на його думку, порушують суверенітет країни.

Він віддав належне президенту США Дональду Трампу, який підтримав його перед виборами, за створення середовища, в якому можуть бути вигнані «фальшиві неурядові організації та проплачені журналісти, судді та політики».

«Новий президент Сполучених Штатів повстав проти глобальної бізнес-, медійної та політичної мережі лібералів, тим самим покращивши наші шанси», – сказав він. «Ми також можемо багато чого зробити та витіснити іноземний вплив з Угорщини разом з його агентами, які обмежують наш суверенітет».

«Брюссельська репресивна машина все ще діє в Угорщині. Ми наведемо там порядок після квітня», – сказав він.