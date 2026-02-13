Український бізнес вирішив вручити Владиславу Гераскевичу свою “золоту медаль”

Призовий фонд за перше місце на Олімпіаді — 127 тисяч доларів.

І саме таку суму зараз збирають для нього українські компанії.

monobank першим оголосив про 1 мільйон гривень і закликав інші бізнеси долучитися.

WhiteBIT одразу підтримав ініціативу — ще 1 мільйон гривень.

IT-компанія «Obrio.team» — 500 тисяч гривень.

Rozetka виділить 1 мільйон гривень на генератори для українського спорту — для об’єктів, які щодня страждають від обстрілів.

Це не просто гроші.

Це позиція.

А держава сказала своє слово ще чіткіше.

Президент України Володимир Зеленський нагородив Владислава орденом Свободи — однією з найвищих державних нагород.

І ось чому.

Напередодні Олімпіади Гераскевича дискваліфікували через шолом.

На ньому були зображені українські спортсмени, які загинули внаслідок російської агресії.

Без політичних заяв.

Без провокацій.

Просто пам’ять.

З 2022 року війна забрала життя понад 400 українських спортсменів і тренерів.

Це сотні зламаних кар’єр.

Сотні родин, які втратили своїх чемпіонів.

Владислав вийшов на старт не лише як атлет.

Він вийшов як людина, яка відмовилась мовчати.

Його усунули від змагань.

Але країна зробила інший вибір.

Бо спорт — це не лише секунди і медалі.

Це цінності.

І якщо за згадку про загиблих карають — значить, ця згадка має силу.

Сьогодні ім’я Гераскевича звучить гучніше за будь-який стартовий сигнал.

Бо справжня перемога — це не тільки фініш.

Іноді це сміливість пам’ятати.