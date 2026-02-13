Ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink. СБУ застерігає: за це передбачена кримінальна відповідальність

Служба безпеки України активно протидіє спробам рф завербувати українців для незаконної реєстрації систем Starlink.

Наразі рашисти зіткнулися з блокуванням терміналів Starlink по всій лінії фронту. Встановлено, що окупанти намагаються відновити цей канал зв’язку в будь-який спосіб. Зокрема, пропонують українським громадянам за гроші зареєструвати у ЦНАПах термінали, якими користуються росіяни.

Ворог діє як напряму – розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито «придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати», тому звертаються «по допомогу» до українських громадян.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації.

Також наголошуємо, що зазначена співпраця з окупантами кваліфікується Кримінальним кодексом України як державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) і передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо ви стикалися із зазначеними злочинами або були їх свідками – терміново повідомте про це СБУ:

Чат-бот «Спали» ФСБшника» – t.me/spaly_fsb_bot

Тел.: 0 800 501 482

Email: callcenter@ssu.gov.ua

Особи, які добровільно допомагають ворогу – стають співучасниками його злочинів, сприяють подальшій загибелі українських військових та цивільних, а також обстрілам мирних українських міст. Вони будуть встановлені та притягнуті до відповідальності у встановленому законом порядку.