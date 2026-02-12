Monobank оголосив премію 1 000 000 грн спортсмену Владиславу Гераскевичу за його проукраїнську позицію

Monobank виплатить 1 000 000 грн українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу. Про премію оголосили після інциденту на зимових Олімпійських Іграх-2026, де спортсмена дискваліфікували через його проукраїнську позицію й виступ у «шоломі пам’яті».

Засновник monobank Олег Гороховський назвав Гераскевича «гідною людиною, видатним спортсменом і справжнім патріотом України» та повідомив про премію в розмірі 1 мільйон гривень. За його словами, команда хоче, щоб кожен український спортсмен, який представляє країну, знав: для суспільства важливо, щоб голос України був почутий у світі.

Перед цим Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом у скелетоні на Олімпіаді в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Причиною став «шолом пам’яті» із зображеннями спортсменів, які загинули внаслідок нападу рф. Міжнародний олімпійський комітет послався на заборону політичних проявів під час змагань і вимагав замінити екіпірування, однак спортсмен відмовився виходити на старт без цього шолома.

Гераскевич відомий публічною позицією щодо війни й участі спортсменів із рф у міжнародних стартах. Після інциденту він заявляв, що для нього це питання принципу й пам’яті про загиблих, а українська сторона розглядала юридичні кроки для оскарження рішення.