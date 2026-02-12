Нігерійці у “м’ясному” штурмі — кількість ідентифікованих загиблих російських найманців з Африки зростає

На Луганщині воєнні розвідники виявили тіла двох громадян Федеративної Республіки Нігерія — Хамзата Казіна Калаволе (Hamzat Kazeen Kolawole, 03.04.1983 р.н.) та Мбаха Стівена Удоки (Mbah Stephen Udoka, 07.01.1988 р.н.).

Обидва служили у складі 423-го гвардійського мотострілецького полку (в/ч 91701) 4-ї гвардійської танкової кантемирівської дивізії збройних сил рф.

Контракти з російською армією вони підписали у другій половині 2025 року: Калаволе — 29 серпня, Удока — 28 вересня.

Удока фактично не проходив жодної підготовки — вже за п’ять днів, 3 жовтня, його зарахували до частини і того ж дня відправили на тимчасово окуповані території України.

Документи щодо підготовки Калаволе не збереглися, однак із високою ймовірністю, він також не проходив жодного військового вишколу. У Нігерії в нього залишилися дружина та троє дітей.

Обидва нігерійці загинули наприкінці листопада під час спроби штурму українських позицій на Луганщині. У стрілецький бій вони так і не вступили — найманців ліквідували ударом дрона.

ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до рф та будь-якої роботи на території держави-агресора. Поїздка на росію — це реальний шанс опинитися у штурмовому загоні “смертників” та, зрештою, зогнити в українській землі.