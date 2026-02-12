На Буковині розшукують зниклу 13-річну дівчинку

10 лютого неповнолітня чернівчанка не повернулася додому із навчального закладу. Відразу після отримання повідомлення про зникнення дівчини поліцейські розпочали комплекс пошукових заходів, які тривають безперервно.

Дівчинку востаннє бачили на вулиці Краматорській у Чернівцях.

Прикмети Юлії: зріст 160 см, худорлява, темно-коричневе волосся, стрижка каре. На момент зникнення була одягнута у коротку коричневу куртку, чорні штани, білий шарф, коричневе взуття.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування розшукуваної – прохання терміново повідомити на спецлінію 102 чи за номером телефону:

+38095-692-30-80.