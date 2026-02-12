Затримали коригувальника, який зливав координати Сил оборони у Львові

За матеріалами відділу внутрішньої та власної безпеки по 7 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід» слідчі Управління СБУ у Львівській області спільно з контррозвідкою викрили 21-річного жителя Львова, який збирав дані про розташування Сил оборони для подальших ракетних атак.

За даними слідства, молодика завербували через один із Telegram-каналів. Маючи ігрову залежність та шукаючи швидкого заробітку, він погодився за грошову винагороду фіксувати та передавати інформацію про місця розташування Сил оборони України.

Зловмисник здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів із зазначенням координат, зокрема намагався виявляти військові частини та інші режимні об’єкти, які могли становити інтерес для ворога. Зібрані матеріали він зберігав на власному мобільному телефоні для подальшої передачі куратору.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Львівська обласна прокуратура.