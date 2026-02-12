Володимир Зеленський нагородив дискваліфікованого олімпійця Владислава Гераскевича орденом Свободи

У четвер, 12 лютого, президент Володимир Зеленський нагородив українського скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.

Про це йдеться у відповідному указі №119/2026, який оприлюднено на сайті Президента України.

«За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю: Нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича – члена національної олімпійської команди України, скелетоніста», – йдеться у документі.

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, українського спортсмена Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через «шолом пам’яті», на якому були зображення загиблих під час війни українських спортсменів.

Як відомо, раніше МОК пропонував Гераскевичу носити чорну пов’язку замість «шолома пам’яті», однак спортсмен не дотримався вказівок та носив шолом на усі тренування.

Після цього, Зеленський розкритикував Міжнародний олімпійський комітет через дискваліфікацію українського спортсмена на Олімпійських іграх-2026.

Також Monobank виплатить 1 000 000 грн українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу за його проукраїнську позицію.