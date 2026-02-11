У Кривому Розі суддя збила 11-річного хлопчика на пішохідному переході: дитина у важкому стані

9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі сталася ДТП за участі судді одного з районних судів.

За попередніми даними пресслужби Офісу Генпрокурора, водійка BMW здійснила наїзд на 11-річного хлопчика, який разом із мамою переходив дорогу на регульованому пішохідному переході.

Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження та була терміново госпіталізована. Хлопець перебуває у важкому стані.

Проводяться першочергові слідчі дії: вилучають відео з місця події та встановлюють обставини аварії.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури відкрито провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 ККУ).

Розслідування здійснює ТУ ДБР у Полтаві.