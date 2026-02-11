Смерть українки в Ельблонзі: триває розслідування жорстокого побиття, підозрюваний під арештом

У Польщі триває кримінальне розслідування смерті громадянки України Марини З. (Maryna Z.), яка померла після тяжкого побиття в місті Ельблонг (Elbląg, Вармінсько-Мазурське воєводство — Warmińsko-Mazurskie). Справу веде Районна прокуратура в Ельблонзі (Prokuratura Rejonowa w Elblągu). Підозрюваний — 39-річний мешканець міста Томаш П. (Tomasz P.) — перебуває під тимчасовим арештом.

Марина З. проживала в Польщі близько дев’яти років. Вона приїхала з України до міста Оструда (Ostróda) у пошуках стабільної роботи та кращих умов життя, працювала в м’ясопереробній галузі й планувала залишитися в країні на постійній основі.

Близько трьох місяців тому жінка познайомилася через інтернет із Томашем П. Через те, що вони жили в різних містах, зустрічалися переважно у вихідні в його квартирі в Ельблонзі.

30 січня 2026 року Марина З. приїхала до чоловіка. У квартирі перебувала також його мати. За встановленими слідством обставинами, усі присутні вживали алкоголь. Згодом між парою виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Жінка залишила квартиру та попрямувала на автобусну зупинку, однак чоловік наздогнав її та переконав повернутися. Після повернення сварка відновилася і переросла у фізичне насильство.

Слідство встановило, що чоловік завдавав жінці численних ударів по голові та тілу, а також копав її. Під час конфлікту він ножицями обрізав їй волосся, після чого частково виголив голову електричною машинкою. За поясненнями підозрюваного, ці дії були спрямовані на приниження потерпілої.

Крики почула мати чоловіка — саме вона викликала екстрені служби. На місце прибули поліцейські та бригада швидкої медичної допомоги. Потерпілу вдалося реанімувати, після чого її у критичному стані госпіталізували до Воєводської об’єднаної лікарні в Ельблонзі (Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu).

Чоловіка було затримано на місці події.

У лікарні жінка перебувала в дуже тяжкому стані — із серйозними травмами голови та численними ушкодженнями. Через три дні, 3 лютого 2026 року, вона померла.

Родина загиблої повідомила, що поховання планується в Україні. Перед цим тіло мають кремувати через тяжкий стан після отриманих травм. Очікуються результати судово-медичної експертизи, які мають остаточно встановити причину смерті.

1 лютого 2026 року прокуратура висунула Томашу П. два обвинувачення:

– спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що становили реальну загрозу життю (ст. 156 §1 п.2 Кримінального кодексу Польщі — Kodeks karny);

– незаконне зберігання наркотичного засобу

— під час обшуку було виявлено марихуану.

Підозрюваний визнав факт побиття та надав пояснення щодо обставин події, хоча повідомив, що не пам’ятає всіх деталей інциденту.

2 лютого 2026 року Районний суд Ельблонга (Sąd Rejonowy w Elblągu) обрав йому запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці — до 1 травня 2026 року.

Після смерті потерпілої прокуратура повідомила, що правова кваліфікація злочину може бути змінена на більш тяжку. Остаточні процесуальні рішення залежатимуть від результатів експертиз та подальших слідчих дій.

Розслідування триває. Правоохоронні органи встановлюють усі обставини події та остаточну юридичну оцінку дій підозрюваного.