Росіянка слухала гімн України. 15-річна чемпіонка відмовилася від фото з «нейтральною» на Євро-2026 (ВІДЕО)

Представниця чорноморського клубу Катана Софія Елій завоювала золоту медаль у ваговій категорії до 54 кілограмів на континентальній першості з карате серед кадетів.

У фінальному поєдинку українка мінімально перемогла принципову суперницю з «нейтральним» статусом з рахунком — 1:0.

На честь успіху 15-річної чемпіонки пролунав гімн України. А після завершення церемонії нагородження Софія Елій відмовилася від традиційного спільного фото, оскільки на подіумі була росіянка. Українка отримала свою медаль і демонстративно покинула п’єдестал.

«Навіть нові жорсткі правила та заборони Всесвітньої федерації карате не змусять українців стояти поруч із ними.

Дякуємо Софії за чітку та принципову позицію Слава Україні!”, — повідомляє Федерація карате України.

Зазначимо, що чемпіонат Європи-2026 з карате серед кадетів, юніорів та молоді проходив у Лімасолі з 6 по 8 лютого. Україну на змаганнях представили 35 спортсменів.

Наша молодіжна збірна вперше у своїй історії виграла загальний медальний залік континентальної першості, здобувши 13 нагород: 4 золоті, 7 срібних, 2 бронзові.