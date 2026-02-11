“Немає такої національності як українці”: олімпійський чемпіон з росії накинувся на Гераскевича та Марсака через їх позицію на Іграх-2026

Чотириразовий олімпійський чемпіон з Росії Олександр Тихонов видав жорстку промову щодо українців і нашої країни через поведінку фігуриста Кирила Марсака та скелетоніста Владислава Гераскевича, які виступають активно проти росіян на Олімпіаді-2026.

Свій коментар він зробив порталу “ВсеПроСпорт”.

Колишній біатлоніст накинувся з образами на українських спортсменів, озвучивши декілька типових російських наративів. Тихонов заявив, що Україну створила росія, а наші атлети не знають історію.

До того ж він додав, що скоро нашої країни взагалі не буде.

“Вони нащадки націоналістів, ці два бовдури українські. При цьому я завжди з великою повагою ставився до корінних українців, які виросли на неймовірно родючих землях і вражали своєю працьовитістю та працездатністю. Але йдеться зараз про інших людей.

Ці українські спортсмени не знають, що таку країну, як Україна, створила Росія. Зовсім не знають історії, ідіоти. До вашої поразки залишаються лічені тижні. І ви – ніхто. Немає такої національності як українці”, – сказав Тихонов.

Зазначимо, що напередодні Марсак з особистим рекордом у короткій програмі обійшов “нейтрального” спортсмена Петра Гуменника, а свій виступ присвятив батьку, який захищає Україну на фронті. Гераскевич при цьому є головним ньюзмейкером Ігор-2026, адже виступає в “шоломі пам’яті”, попри заборону від МОК.