На Рівненщині сталося масове вбивство

на лінію 102 звернулась соціальна працівниця. Вона повідомила, що у селі Судобичі Дубенського району мешкають її підопічні, які повідомили її про ймовірну сварку.

На місце події негайно вирушили два екіпажі патрульної поліції. Під’їхавши до будівлі, патрульні через вікно помітили на підлозі тіло без ознак життя.

Усвідомлюючи рівень загрози, поліцейські зайшли до приміщення, діючи напоготові та дотримуючись заходів особистої безпеки. В одній із кімнат вони виявили тіла жінок, а також чоловіка, який стояв біля вікна та, ймовірно, був причетний до скоєння злочину.

За допомогою чітких голосових команд патрульні скерували чоловіка лягти на землю, після чого одягнули на нього кайданки та затримали. Неподалік була й сокира, ймовірно, яка і стала знаряддям злочину.

Після затримання ми викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події. Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК. Сокиру вилучили для проведення експертизи. В будівлі поліцейські виявили тіла трьох жінок і двох чоловіків з ознаками насильницької смерті.