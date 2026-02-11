Відомий бізнесмен Ігор Мазепа скоїв смертельну ДТП

Відомий бізнесмен, засновник інвесткомпанії Concorde Capital, Ігор Мазепа збив пішохода на Житомирщині. Унаслідок ДТП той помер дорогою до лікарні.

За даними поліції, дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 лютого близько 19:30 на 204 кілометрі автодороги Київ–Чоп, поблизу села Кам’яний Майдан Звягельського району.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz, 49-річний киянин (Мазепа – ред.), рухався у напрямку Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він наїхав на 60-річного жителя громади, який перетинав проїзну частину.

За результатами попереднього освідування водій автомобіля був тверезий.

Сам Мазепа також підтвердив те, що сталося.

“З метою попередити можливі інсинуації повідомляю, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин, що і підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил ПДР. Співпрацюю зі слідством. Всі деталі надам трохи згодом”, – повідомив він.