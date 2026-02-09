Розшукується малолітня Анна Пустовойтова!

Відділом поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 встановлюється місцезнаходження 12-річної Анни Пустовойтової, яка сьогодні, 9 лютого, вранці сіла у громадський транспорт у Приморському районі міста Одеси та вирушила до міста Чорноморськ, однак до місця призначення не прибула. Наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети:

зріст 152 см, очі сірі, волосся чорне, худорлявої статури.

Була одягнена у сіру куртку, білу шапку та взута у сіре взуття.

При собі має спортивну сумку через плече.

Шановні громадяни!

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до відділу поліції № 5 ОРУП № 1 за номером телефону (048) 779-49-67 або на спецлінію 102.