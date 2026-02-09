Колишній нардеп від “ПР” Єфремов став громадянином рф

Колишній керівник фракції Партії регіонів у Верховній Раді та ексголова Луганської ОДА Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, після втечі з країни на початку повномасштабного вторгнення Росії отримав російське громадянство.

Про це повідомляють журналісти програми “Схеми” (Радіо Свобода) з посиланням на витоки з російських баз даних, підтверджені офіційними реєстрами РФ.

За даними розслідування, російський паспорт Єфремову видали 22 грудня 2022 року. Після виїзду з України він перетнув кордон через Словаччину та оселився в Москві.

Журналісти з’ясували, що родина Єфремова володіє кількома апартаментами в елітному житловому комплексі “Тріумф-Палас”. Йдеться про квартири на 26-27 поверхах площею 466,5 кв. м орієнтовною вартістю понад 3 млн доларів, а також про помешкання на 11 поверсі площею 191,8 кв. м, яке оцінюють приблизно у $1,2 млн.

Окрім російського паспорта, Єфремов отримав СНИЛС – індивідуальний страховий номер, що дозволяє користуватися соціальними послугами та отримувати пенсійні виплати в РФ. Як з’ясували журналісти, саме цей документ він використовував для обслуговування рахунків у Сбербанку, відвідування фітнес-центрів мережі WorldClass, а також у податкових документах, прив’язаних до його індивідуального номера платника податків.

В Україні 69-річного Єфремова обвинувачують за низкою тяжких статей, зокрема у державній зраді, сприянні створенню угруповання “Луганська народна республіка”, а також у допомозі захопленню адміністративних будівель Луганської ОДА та управління СБУ у 2014 році.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що запобіжний захід щодо Єфремова не обирався, у розшук він не оголошений, а судовий розгляд справи зупинився через тимчасову окупацію Старобільська, де зберігалися матеріали провадження. Нині прокуратура вживає заходів для відновлення втрачених документів.

У листопаді 2024 року за поданням СБУ щодо Єфремова було запроваджено санкції, а також його позбавили державних нагород.