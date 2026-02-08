Президентка Молдови відхилила пропозицію номінації на Нобелівську премію миру: справжні Герої – українські полонені та військовослужбовці

Президент Майя Санду заявила, що не готується і не прагне отримання Нобелівської премії миру, незважаючи на те, що була запропонована до номінації одним з депутатів норвезького парламенту. 5 лютого у програмі Cutia Neagra на TV8 глава держави підкреслила, що є багато гідних кандидатів для даної премії і в першу чергу це люди, які жертвують собою заради миру.

“Я, звичайно, ціную це і я вдячна за те, що люди стежать за нашою країною, що цінують нашу сміливість і стійкість, але на цю премію номіновано багато людей. Сьогодні я дивилася на [полонених – прим.] українців, які повернулися додому з Росії, і це люди, які заслуговують на премію миру”, – заявила президент.

Санду додала, що саме такі люди приносять реальні жертви заради миру та безпеки в регіоні і вони гідні нагороди.

“Ті, хто віддає життя за мир, тому що хочуть повернути його до своєї країни, до своїх сіл і міст, на наш континент. Вони заслуговують насамперед. Але перш за все вони заслуговують на мир, і ми сподіваємося, що він прийде якнайшвидше”, — додала глава держави.

Нещодавно президента Молдови Майю Санду запропонували висунути як кандидат на Нобелівську премію миру. Ініціатором виступив депутат парламенту Норвегії, наголосивши, що президент РМ заслуговує на номінацію “за свою активну роль у захисті демократії, верховенства закону та миру в країні”. Він зазначив, що глава держави “перебував на передовому захисті демократії в Європі”.

За статистикою, шанси на здобуття премії сильно обмежені з огляду на те, що щороку на Нобелівську премію миру висуваються сотні кандидатів. 2025 року Інститут Нобеля зареєстрував 338 номінацій, а рекордну кількість пропозицій було зафіксовано у 2016 році — 376 кандидатів.

Минулого року нагорода дісталася лідеру опозиції Венесуели Марії Коріні Мачадо.