fbpx
Новини світу Спорт Україна

Петер Сійярто накинувся на українську тенісистку, яка не потиснула руку суперниці з Угорщини

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до Петер Сійярто накинувся на українську тенісистку, яка не потиснула руку суперниці з Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обурився через вчинок української тенісистки Олександри Олійникової, яка відмовилась потиснути руку своїй угорській суперниці Анні Бондар, оскільки та після початку повномасштабного вторгнення відвідувала турнір у Росії.

Про це угорський міністр написав у своєму Facebook.

В ході тенісного турніру WTA 250 в румунській Клуж-Напоці Олійникова відмовиться від спільного фото та рукостискання з угоркою Анною Бондар.

“Поїхати в грудні 2022 року на турнір у Росію і прийняти оплату з коштів Газпрому – з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло – тільки 80 років потому”, – аргументувала свою позицію українська спортсменка.

Читайте також:  Лідерство угорської опозиції дещо скоротилося напередодні квітневих виборів - опитування

Коментуючи цю ситуацію, Сійярто назвав поведінку Олійникової “обурливою і скандальною”.

“Якщо зловмисні люди змішують спорт з геополітикою, це завжди призводить до неприємностей і негідних ситуацій. Жодна нормальна людина в світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків”, – переконаний глава МЗС Угорщини.

Читайте також:  США та росія тиснуть на Україну: жодного компромісу на перемовинах в ОАЕ не досягнуто

Не сподобались Сійярто і паралелі між РФ і нацистською Німеччиною.

“Спроба дискредитувати Анну Бондар і згадка про нацистські паралелі швидше характеризують саму українську “спортсменку”, – вважає він.

Переглядів: 10

Читайте також: