На Львівщині у власному будинку померли троє маленьких діточок, яких мати залишила самих на цілий день

На Львівщині у власному будинку померли троє братів віком два, чотири та шість років, яких мати залишила самих на цілий день.

Правоохоронці розслідують недогляд за дітьми, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Львівської області.

За даними слідства, 31-річна мати дітей зранку 7 лютого поїхала на роботу. При цьому без нагляду залишилися її сини, яким два, чотири та шість років.

Додому жінка повернулася близько 21:30. У помешканні вона знайшла дітей мертвими, а в кімнаті були сліди горіння побутових речей. Мати викликала медиків, які констатували смерть хлопчиків.

Попередньо, діти померли внаслідок отруєння чадним газом через загоряння в будинку.

Правоохоронці затримали матір хлопчиків у справі про злісне невиконання батьками їхніх обов’язків щодо догляду за дітьми – злочині, передбаченому статтею 166 Кримінального кодексу.

У поліції повідомили, що діти жили без батька – їхня матір розлучилася з чоловіком у 2021 році.

Жінку затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст.166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, невдовзі затриманій повідомлять про підозру. Процесуальне керівництво здійснює Жовківська окружна прокуратура.