В Польщі затpимали та депоpтували молоду укpаїнку: причина шокуюча

  • admin
Прикордонники з Єленьої Гури затримали 27-річну українку, яка становила загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі. Жінку затримали 5 лютого, а вже наступного дня вона покинула країну у супроводі прикордонників. За небезпечний напад з ножем на іншого іноземця та недотримання польського законодавства громадянка України отримала 8-річну заборону в’їзд до Шенгенської зони.

5 лютого у Валбжихському повіті співробітники прикордонного посту в Єленій Гурі затримали 27-річну українку. Було встановлено, що вона порушувала закон і становила реальну загрозу громадській безпеці та порядку в Польщі.

У Польщі молода жінка напала з ножем на іноземці та завдала йому ножових поранень, а також керувала автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та не маючи водійських прав.

27-річна горомадянка України отримала рішення про примусовий виїзд з Польщі та 8-річну заборону на в’їзд до Шенгенської зони.

6 лютого прикордонники доставили жінку на польсько-український кордон, де її передали місцевим службам.

