Віктор Орбан назвав Україну ворогом Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна є ворогом його країни.

Так заявив Орбан на “антивоєнному мітингу” повідомляє угорське видання Index.

За словами глави угорського уряду, Україна постійно вимагає від Брюсселя позбавити Угорщину дешевої російської енергії, що загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.

“Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна – наш ворог”, – заявив Орбан.

Він додав, що без зниження комунальних платежів витрати на комунальні послуги для угорських сімей зростуть на 1 мільйон форинтів на рік (це близько 2600 євро).

Орбан також сказав, що оскільки Україна є сусідом Угорщини, то з нею доведеться співпрацювати, але допускати її до членства у ЄС не можна.

2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

Європейський Союз буде імплементувати ухвалене законодавство щодо повної відмови ЄС від російського газу у 2027 році, незважаючи на позов Угорщини.

Нещодавно в інтерв’ю “ЄвроПравді” глава МЗС України Андрій Сибіга назвав Орбана загрозою для власного народу і для закарпатських угорців.

“Треба називати речі своїми іменами. Угорщина є єдиною перешкодою для членства України в ЄС. Понад те, я вважаю, що прем’єр-міністр Угорщини є загрозою для свого народу”, – заявив Сибіга.

На думку міністра, це стосується не лише угорців Угорщини, але й тих, що проживають в Україні. “Бо він (Орбан. – Ред.) блокує долучення частини угорського народу до спільного європейського простору”, – пояснив свою позицію Сибіга.

Він також прокоментував зникнення з передвиборчої риторики угорської влади питань, які стосуються прав закордонних угорців. “Бо вони (уряд Орбана. – Ред.) орієнтуються на опитування, на настрої виборців”, – вважає глава МЗС.

Також Сибіга пояснив свої останні гострі заяви на адресу Угорщини та запевнив, що Україна готується до різних сценаріїв після угорських парламентських виборів, що мають пройти у квітні.

Глава МЗС зазначив, що Україна готується до різних варіантів після 12 квітня, коли в Угорщині мають відбутися вибори – і до того, що Віктор Орбан збереже владу, і до того, що втратить її.

Коментуючи свої останні заяви щодо Угорщини, Сибіга запевнив, що він не “спалює мости” з Орбаном, просто “період дипломатичного “непомічання” завершився”.

“На будь-які недружні прояви щодо нашої країни, нашого народу, керівництва держави ми будемо рішуче реагувати. Тому мої заяви – це віддзеркалення, відповідь на недружні кроки угорської сторони”, – пояснив міністр.

Він також додав, що його міністерство діє у заявах пропорційно, а часу реагувати на “кожну дурницю” немає.

“Я вважаю, що ми відповіли достатньо рішучо, показали, що готові діяти за потреби, але не будемо витрачати час щоразу”, – сказав Сибіга.

Міністр окремо запевнив, що Україна буде взаємодіяти з будь-якою владою, яку обере угорський народ.

“В України немає іншого шляху, ніж отримати голос Угорщини за наш вступ до Євросоюзу. Ми дуже сподіваємося, що будь-яка зміна реалій, яка може відбутися після виборів, дозволить зняти це вето”, – наголосив він.