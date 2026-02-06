У Москві підстрелили російського генерала, який родом з Вінниччини

У столиці росії скоєно замах на першого заступника начальника ГРУ генштабу рф Володимира Алексєєва.

Як повідомляє Українська правда, посилаючись на російські пропагандистські ЗМІ, генерала атакували в під’їзді будинку на Волоколамському шосе у Москві.

Невідомий вистрілив Алексєєву кілька разів у спину та втік.

Про стан пораненого не повідомляють, але зазначають, що шукають нападника.

Володимир Алексєєв народився 24 квітня 1961 у селі Голодьки біля Хмільника на Вінниччині. Військову освіту здобув у Рязанському повітряно-десантному училищі. Брав участь у війні у Сирії, за що йому присвоїли звання «Герой Росії» (2017 рік). З 2022 року відповідальний за розвідувальне забезпечення російської агресії проти України, організацію підготовки вихідних даних для нанесення ракетно-авіаційних ударів по території України.

Денис Прокопенко (Редіс) написав, що Алексєєв був старшим із представників Росії на перемовинах в Маріуполі в травні 2022 року під час виходу Маріупольського гарнізону з «Азовсталі». Він гарантував нормальні умови утримання українських захисників, натомість – катування азовців, голод та нелюдські умови.

«Алєксєєв обіцяв дотримання росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і гарантував нормальні умови утримання для наших полонених. І саме його підпис стояв під відповідним документом, підписаним тоді в Маріуполі. Також тоді ми виявили людяність і передали Алєксєєву трьох російських військовополонених, яким надавали медичну допомогу, забезпечували їжею та водою.

Слово офіцера, уродженця Вінниччини, зрадника своєї Батьківщини, виявилось нічого не вартим. Регулярні катування полонених азовців, відсутність медичної допомоги та голод тому підтвердження.

ГУР МО повідомляло, що він є відповідальним за підготовку даних для ударів по цивільних об’єктах в Україні, а також за організацію так званого “референдуму” в Херсонській області.

Навіть якщо цього разу Алєксєєв виживе, спокійно він вже не спатиме. І одного дня справу буде доведено до кінця.

Жоден воєнний злочинець, який вбивав та катував українських військових і цивільних, руйнував українські міста, викрадав українських дітей та вчиняв інші злочини проти українського народу, ніколи не буде почуватись в безпеці. У жодній точці планети він не знайде собі прихистку та 100% гарантій безпеки. Ніколи.

Відплата знайде кожного», – написав Редіс.